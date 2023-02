Testdag 3 Bahrein: Red Bull razendsnel, McLaren in de problemen

De testweek in Bahrein zit er alweer op. Op het circuit van Sakhir kregen de teams en coureurs vanmiddag nog één keer de kans om hun rondjes te draaien. Men probeerde er dan ook alles uit te halen en dat pakte voor de ene renstal beter uit dan voor de andere. Niet iedereen kon even goed voor de dag komen.

Het team van McLaren sloeg een modderfiguur in de middagsessie van zojuist. Lando Norris bracht meer tijd door in de pitbox dan op de baan en maakte vooral indruk met een sprong over een hekje. Ook bij Aston Martin waren de hekken voor de pitbox gezet, Alonso wist echter genoeg rondjes te rijden. De Spanjaard ging door met presteren en toonde zich wederom stabiel en snel. Hij lijkt klaar te zijn voor de Grand Prix van Bahrein, hij is echter niet de enige die dat is.

Bij Red Bull Racing leeft men tevens met veel zelfvertrouwen toe naar de seizoenstart. Sergio Perez kwam over de gehele dag gezien tot ruim 125 rondjes en noteerde tevens een aantal pijlsnelle tijden. Red Bull lijkt wederom het te kloppen team, al duiken de concurrenten ook op. Ferrari oogde snel op de zaterdag en ook Mercedes meldde zich eventjes aan het front. Lewis Hamilton had zelfs eventjes de snelste tijd in handen.

Giswerk

Ook het team van Haas kon terugkijken op een succesvolle middag. De Amerikaanse renstal reed een machtig aantal rondjes met Kevin Magnussen. De Deen lijkt samen met Nico Hülkenberg een zeer sterk duo te kunnen gaan vormen, Hülkenberg kwam deze ochtend tot 77 rondjes. Hoe het team er echt voorstaat is nog gissen, het is de verwachting dat veel teams aankomende week nog met updates zullen komen.