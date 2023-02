Testdag 2 Bahrein: Zhou gaat razendsnel, Verstappen oogt stabiel

Ook de tweede testdag in Bahrein is weer ten einde gekomen. Op het circuit van Sakhir werd het publiek getrakteerd op een interessante middag vol met rondjes en voor sommigen ook wat drama. Voor de topteams ging niet alles naar wens, voor de Nederlanders ging het wat beter.

Max Verstappen kwam in de middagsessie voor het eerst de baan op. De sessie was zeer belangrijk voor de Red Bull Racing-coureur, hij komt morgen immers niet in actie. Verstappen reed in het begin van de sessie een paar zeer snelle rondjes waarmee hij zijn visitekaartje afgaf. Toch ging niet alles naar wens, hij stond lang binnen en Red Bull verving de nodige onderdelen. Wat er precies aan de hand was, was onduidelijk.

De Vries

Nyck de Vries reed deze middag eveneens een sterke sessie. De AlphaTauri-coureur was sterk in zijn snelle ronde op de zachte band en wist tevens een volledige race-afstand te rijden. Hiermee trad De Vries in de voetsporen van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, de Japanner deed dit ook al in de ochtend. Voor De Vries' voormalige werkgever Mercedes was het echter een zeer lastige sessie in Bahrein.

Mercedes

Mercedes had veel last van mogelijke balans problemen, maar George Russell probeerde er het beste van te maken. De Brit was bezig met zijn 26ste rondje tot dat zo'n anderhalf uur voor het einde het noodlot toesloeg. Russell kreeg een melding op zijn stuurtje van een hydraulisch probleem en de wagen viel stil in bocht 10. Russell stapte uit en de eerste code rood van de dag was een feit. Het zorgde voor een aantal pijnlijke gezichten in de Mercedes-pitbox.

Zhou & Sargeant

Andere teams hadden wel een aardige dag. Bij Williams kon men ook in de middagsessie glimlachen. Logan Sargeant ging door met het rijden van rondjes en reed meer dan 150 keer over het circuit van Sakhir. De Amerikaanse debutant beleefde dus een uitermate productieve dag. Guanyu Zhou reed zelfs een nog betere sessie, de Chinees reed een razendsnelle ronde en had in de slotfase de snelste tijd in handen. In de slotfase viel de Alfa Romeo echter stil, ook Sargeant leek wat probleempjes te hebben.