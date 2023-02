'Stroll breekt beide polsen bij fietsongeluk, maar wil volgende week racen'

Het zou zomaar zo kunnen zijn dat Aston Martin-coureur Lance Stroll volgende week niet bij de start van de Bahrain Grand Prix zal verschijnen. Geruchten duiken namelijk op dat de Canadees bij het fietsongeluk in Spanje beide polsen zou hebben gebroken.

In een poging om zo goed mogelijk op het aankomende Formule 1-seizoen voorbereid te zijn, was ook Aston Martin-coureur Lance Stroll de afgelopen weken druk bezig om zijn fitheid op orde te brengen. Tijdens een fietstocht was de Canadees echter een flink stuk verder van huis, omdat hij een fietsongeluk zou hebben opgelopen. Sinds het nieuws de wereld in werd gebracht, was er vervolgens weinig bekend wat voor soort verwondingen Stroll precies heeft opgelopen.

Tot nu, zo lijkt het. Een bekende Braziliaanse journaliste kwam eerder vandaag namelijk met het opvallende nieuws naar buiten dat de fulltime Aston Martin-coureur tijdens het fietsongeluk beide polsen zou hebben gebroken. Toevoegend wordt er gemeld dat Stroll echter wel de intentie heeft om volgende week aan de eerste Grand Prix van 2023 mee te doen.

In het geval de geruchten kloppen, dan is het nog maar de vraag wíe Aston Martin als de vervanger van Stroll aanwijst. De Britse renstal heeft immers Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne als kandidaten op de lijst staan, die in theorie in de AMR23-auto zouden kunnen springen, mochten zij om hun diensten gevraagd worden.

Volgens Drugovich, de Formule 2-kampioen van 2022, heeft het team echter nog niet besloten wie het team als de vervanger zal aanwijzen. "We weten nog van niks. Ze kijken de situatie op dagelijkse basis aan, dus ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. Uiteindelijk zal het ook aan (Stroll) liggen. Ik en Stoffel (Vandoorne) zijn beiden aangewezen om bij de race in Bahrein paraat te staan. Uiteindelijk zal het een kwestie van keuze maken zijn."

Volgens teambaas Mike Krack vallen de gevolgen van Stroll’s allemaal wel mee: "In een poging om zijn fitheid te verbeteren kreeg hij tijdens een fietstocht een klein ongeluk. Uit voorzorg hebben we besloten om nog even te wachten zodat hij er volgende week klaar voor is."