Russell wil niet te vroeg juichen: "Dan zitten we in dezelfde positie"

Het team van Mercedes presenteerde afgelopen week de nieuwe wagen voor het aanstaande seizoen. De nieuwe W14 is weer zwart van kleur en de verwachtingen zijn hoog. George Russell wil echter nog niet meelopen in de polonaise, de Brit houdt het hoofd koel. Hij weet dat de concurrentie ook stappen kan zetten.

Het team van Mercedes kende afgelopen jaar een redelijk tegenvallend seizoen. De Duitse formatie begon het seizoen als de regerend constructeurskampioen, maar al snel bleek dat ze de concurrentie niet konden bijbenen. Mercedes moest een achterstand op Red Bull Racing en Ferrari goed maken, dit lukte echter pas in de laatste fase van het seizoen.

Mercedes-coureur George Russell weet dat het nodige moet veranderen. De Britse enkelvoudig Grand Prix-winnaar wil in gesprek met Sky Sports niet te veel op de zaakjes vooruit lopen: "Als we nu gaan zeggen dat we dit of dat gaan winnen, dan zou dat dom zijn. Ik denk dat we wel verwachtingen en hoop mogen hebben over hoe de auto aanvoelt en hoe de auto presteert. Als Red Bull en Ferrari dezelfde rondetijden hebben gevonden als wij, dan zitten we in dezelfde positie als vorig seizoen. Je kunt niet naïef zijn en denken dat we er gewoon staan."