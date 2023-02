Andretti snapt niets van kritiek Domenicali: "Alleen maar enthousiasme getoond"

Het team van Andretti wil al geruime tijd de Formule 1 betreden met een nieuw team. De Amerikaanse grootmacht heeft de handen ineen geslagen met de andere grootmacht Cadillac. Formule 1 CEO Stefano Domenicali reageerde afgelopen week nogal sceptisch en dat zorgt dan weer voor vraagtekens bij Mario Andretti.

Autosportfederatie FIA heeft een proces geopend waarbij mogelijke nieuwe Formule 1-teams zich kunnen aanmelden. Andretti Cadillac meldde zich vrijwel direct aan nadat ze zich al maanden uitspraken over het mogelijk betreden van de sport. Formule 1 CEO Stefano Domenicali gaf afgelopen week in een interview met Sky Sports aan dat Andretti zich misschien iets te luid uitsprak in de media.

Mario Andretti kan zich niet bepaald vinden in de uitspraken van Domenicali. De Amerikaanse enkelvoudig wereldkampioen is de vader van Michael Andretti, de drijvende kracht achter het project. In gesprek met PlanetF1 is Andretti duidelijk: "We hebben alleen maar enthousiasme getoond. Dat kwam bij mij misschien door het vooruitzicht van Michael in de Formule 1. Daar is dan weer helemaal niets mis mee. We volgen gewoon het protocol en op dit moment lijkt alles in orde. Dat is gewoon alles wat we kunnen doen."