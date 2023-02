Fords meest opmerkelijke gebeurtenissen in de Formule 1

Ford keert in 2026 na 22 jaar weer terug op het hoogste niveau als motorpartner van Red Bull Racing. De geschiedenis van de Amerikaanse autofabrikant in de koningsklasse was een groot succes met tien constructeurskampioenschappen en dertien coureurskampioenschappen. In totaal heeft Ford maar liefst 174 Grand Prix-overwinningen behaald. Ford deed in 1967 voor het eerst mee aan de Formule 1 met de inmiddels legendarische DFV-motor.

GPToday.net zet vanwege de terugkeer van Ford in 2026 de opvallendste prestaties en gebeurtenissen van het het automerk in de Formule 1 onder elkaar.

Stewart Grand Prix



Jackie Stewart begon zijn eigen team in 1996 met de steun van Ford. De grootste triomf beleefde de formatie tijdens de krankzinnige Grand Prix van 1999 in de Eifel. Het was de race op de Nurburgring waarbij niemand wilde winnen. In listige en wisselende weersomstandigheden sneuvelde elke keer de koploper van de wedstrijd door een crash of een verkeerd geplande pitstop. Toch kwam er uiteindelijk een winnaar: Johny Herbert in de Steward Ford. Teamgenoot Rubens Barrichello gaf het feest extra cachet door als derde te eindigen.



Jaguar Racing

In 2000 wilde Ford het op eigen kracht doen en kocht de inboedel over van Stewart Grand Prix, die daarna ophield te bestaan. Ford ging verder onder naam Jaguar Racing, een van de dochterondernemingen van het bedrijf. In het prachtige metallic groen wilde Ford de strijd aangaan met Ferrari en McLaren, de benchmark van dat moment. Het project liep niet op rolletjes. Een negende, achtste en drie zevende plaatsen waren ronduit teleurstellend. Twee derde plaatsen was een schrale oogst.

Ford verkocht het team aan Red Bull in 2005 en daarmee verdween Ford voorgoed uit de koningsklasse. Ironisch dat deze twee merken met elkaar gaan samenwerken in 2026.



Wellus nietus



Het team Jordan reed in 2003 met een Ford (Cosworth V10) aangedreven motor. De opvallende gele bolide was een draak van een auto. De EJ13 kwam vaker niet dan wel aan de finish. Toch was er dat jaar een groots onverwachts succes tijdens de verregende Grand Prix van Brazilië.

Nadat de race vroegtijdig werd afgevlagd door heftige crashes van Mark Webber en Fernando Alonso, dacht Jordan en Fisichella dat ze hadden gewonnen, maar het was Ferrari-coureur Kimi Raikkonen die werd aangewezen als winnaar. Jordan tekende protest aan tegen de uitslag en werd in het gelijk gesteld. Een week na de Grand Prix werd Fisichella gehuldigd als winnaar en scoorde daarmee de laatste zege van Ford.



Dominantie



Jaguar was geen succes, maar in de jaren '70 en begin '80 was Ford de motorleverancier. In 1972 won Ford zelfs tien van de twaalf wedstrijden. Het was daarmee het dominanste seizoen uit de F1-geschiedenis van de motorbouwer. De top drie in het teamkampioehschap bestonden allemaal uit wagens met Ford-motoren.



Het seizoen 1980 kwam flink in de buurt van het succesjaar 1972. In dat seizoen won een auto met de Amerikaanse motor elf van de veertien keer en de top drie bij de constructeurs, Williams, Ligier en Brabham, gebruikten allemaal een Ford en hielden daarmee Renault en Ferrari ruim achter zich. In de top tien was het ook Ford die de toon aangaf. Acht van de tien teams gebruikten een Amerikaans power unit.