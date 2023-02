Bottas doet boekje open over mentale problemen tijdens Formule 1-carrière

In een recent interview heeft Valtteri Bottas open gesproken over zijn mentale obstakels gedurende zijn periode als coureur in de Formule 1. Nu de Fin fulltime racet voor het team van Alfa Romeo, lijkt Bottas een stuk gelukkiger te zijn dan bijvoorbeeld tijdens zijn periode waarin hij werkzaam was voor Mercedes en Williams. Volgens de tienvoudig Grand Prix-winnaar heeft de hulp van een psycholoog hem er weer bovenop geholpen om constant op topniveau te kunnen presteren.

Net als Zhou Guanyu was ook teamgenoot Valtteri Bottas aanwezig bij de lancering van de Alfa Romeo C43-wagen. De Fin heeft tijdens zijn winterstop een Ozzie uiterlijk geadopteerd; met snor en al leek Bottas tijdens de livery launch een goed humeur uit te stralen.

Naar eigen zeggen heeft hij tijdens zijn periodes bij Williams en Mercedes echter wel degelijk wat mentale obstakels gehad. Tegenover Fins mediaplatform hs.fi vertelt Bottas over zijn periode waarin hij voor Williams uitkwam: "Ik trainde tot ik op fysiek en mentaal vlak mezelf pijnigde. Het liep uit de hand, uiteindelijk werd het een soort verslaving. Officieel was er geen eetstoornis gediagnostiseerd, maar dat was wel er degelijk aan de hand. Het was niet gezond", doelt Bottas op zijn eetgewoontes waarin hij veel kilo’s kwijt moest om zijn team te helpen om sneller te worden.

"Ik wou de allerbeste zijn, en ik dacht dat ik daar naartoe moest streven. Als het team zou zeggen dat ik 68 kg moet wegen terwijl ik een natuurlijk gewicht van 73 kilo weeg, dan zal ik er alles aan doen om dat doel te behalen. Uiteindelijk heb ik een psycholoog erbij moeten halen om te herstellen. De eerste conclusie van mij was dat ik een soort robot was die geen gevoel uitte. Dat beangstigde me. Ik had naast de Formule 1 geen leven", sluit Bottas af.

Met Zhou Guanyu aan zijn zijde zal Bottas trachten om op consistente basis het gevecht in het middenveld aan te kunnen gaan. Bij het Formule 1-team van Alfa Romeo lijkt de Fin in ieder geval in de juiste werkomgeving te zitten, waar hij op hoog niveau presteert terwijl hij tegelijkertijd lijkt te genieten van zijn privileges als Formule 1-coureur.