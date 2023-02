Alesi bespreekt toekomst Franse GP: "Het probleem ligt bij de politiek"

Voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi is sinds kort de nieuwe directeur van het circuit van Paul Ricard. Alesi wil de Franse Grand Prix weer terugbrengen, maar hij weet eveneens dat het een lastige klus gaat worden. De Franse oud-coureur geeft aan dat de lokale politiek vooral de schuldige is.

De Franse Grand Prix stond afgelopen seizoen voorlopig voor het laatst op de Formule 1-kalender. In de afgelopen jaren werd er geracet op het circuit van Paul Ricard, maar de Grand Prix was geen daverend succes. Toen duidelijk werd dat er dit jaar geen Franse Grand Prix op de kalender zou staan, bleven de stromen met reacties echter uit.

Alesi heeft zichzelf als missie gesteld om de Franse Grand Prix weer te laten terugkeren op de kalender van de koningsklasse van de autosport. In gesprek met Motorsport.com wijst hij in opvallende richting: "Het probleem met de Formule 1 in Frankrijk is niet het circuit, maar de politiek. Het is waarschijnlijk de enige Grand Prix waar de president nog nooit is komen kijken. Het gebeurde maar één keer, toen Mitterrand zijn gezicht liet zien op Magny-Cours. Dat was toen onderdeel van zijn politieke doel om de race daar te houden."