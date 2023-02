Nederlands talent Van Hoepen (17) wint prestigieuze New Zealand Grand Prix

Zijn manager rijdt al in de Formule 1, maar als Laurens van Hoepen zo doorgaat is het een kwestie van tijd alvorens de pupil van Nyck de Vries zijn voorbeeld volgt. De 17-jarige Nederlander won in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de prestigieuze New Zealand Grand Prix. Dat is een jaarlijks verreden wedstrijd waarbij jonge talenten elkaar het vuur aan de schenen leggen.

De New Zealand Grand Prix, die wordt verreden op het Hampton Downs Motorsport Park - een circuit dat in het niemandsland tussen de steden Auckland en Hamilton is gelegen - werd voor de eerste keer sinds 2020 voor een internationaal deelnemersveld opengesteld. Vanwege de strenge maatregelen, die de voormalige Nieuw-Zeelandse presidente het volk in de afgelopen jaren opdroeg, was het even geleden sinds buitenlands talent probleemloos kon invliegen.

Als onderdeel van het Formula Regional Oceanic Championship, de naamsopvolger van de Toyota Racing Series, stond de New Zealand Grand Prix op de racekalender. Het Nederlandse talent Van Hoepen vloog voor één raceweekend naar Oceanië - het talent uit Wassenaar heeft zijn pijlen gericht op het aankomende FRECA-seizoen en liet de overige FROC-evenementen voor wat ze waard zijn.

Voortgestuwd door zijn Tatuus-Toyota van het team M2 Competition wist Van Hoepen na een spannende strijd af te rekenen met de getalenteerde Brit Louis Foster. Het verschil op de eindstreep bedroeg slechts acht tienden van een seconde. In de achtentwintig ronden tellende race noteerde Van Hoepen, die ook tijdens de kwalificatie al het snelste was, tevens de snelste ronde.

Van Hoepen is de tweede Nederlander die de New Zealand Grand Prix op zijn naam schrijft. In 2018 wist huidig Formule 2-coureur Richard Verschoor onder meer Robert Shwartzman en Marcus Armstrong te verslaan op weg naar de overwinning. In 2023 werkt Van Hoepen zijn tweede jaar in de autosport af: in het FRECA zal de protegé van De Vries zijn kunsten vertonen voor het sterke ART Grand Prix. Het FRECA-kampioenschap van 2023 wordt medio april afgetrapt op Imola, in oktober is er een ronde op het Circuit Zandvoort.