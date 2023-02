Formule 1-teams en rijders van 2023 voorgesteld: AlphaTauri

Fans van over de hele wereld wachten met smart op het 74ste wereldkampioenschap Formule 1, dat na een winterstop van ruim drie maanden inmiddels steeds dichterbij komt. In aanloop naar de start van het nieuwe seizoen stelt GPToday.net alle deelnemers aan u voor. Met vandaag: de grootste teleurstelling van het vorige seizoen, AlphaTauri.

AlphaTauri

Licentie: Italië

Fabriek: Faenza

Resultaat 2022: Negende

Overwinningen: 1 als AlphaTauri, 1 als Toro Rosso

Podiumplaatsen: 2 als AlphaTauri, 3 als Toro Rosso

Grands Prix: 61 als AlphaTauri, 268 als Toro Rosso

Het team van AlphaTauri – voorheen Toro Rosso – heeft er af en toe een jaar tussen zitten waarin helemaal niets werkt. Het seizoen 2022 was er zo’n eentje. Volledig onzichtbaar gleed de reservestal van Red Bull Racing af naar de achterste regionen van het middenveld, om het eindklassement te besluiten op een teleurstellende negende plaats. Wat dat betreft stapt Nyck de Vries op het perfecte moment in: veel slechter dan vorig jaar kan het immers niet. AlphaTauri heeft in haar verleden als Toro Rosso meermaals bewezen om dramatische jaargangen op te kunnen laten volgen met ijzersterke.

21. Nyck de Vries

Uitwellingerga, Nederland, 6 februari 1995

Eindelijk maar toch: Hendrik Johannes Nicasius de Vries is een voltijd Formule 1-coureur. Vanuit de karting richting de koningsklasse heeft het elf seizoenen geduurd, maar de aanhouder heeft gewonnen. Een puike invalbeurt bij Williams, vorig jaar op het circuit van Monza, deed het balletje rollen waardoor er met De Vries vanaf heden zelfs een geboren Nederlander op de startopstelling verschijnt.

Laten we eerlijk zijn: De Vries is Formule 1-waardig, dat heeft hij in de afgelopen seizoenen allang bewezen. De kleine Fries beschikt over een erelijst waar menig tegenstander een puntje aan kan zuigen. Of hij zich ook kan aanpassen aan de Formule 1 is geen vraag: wie Formule E-kampioen kan worden, is per definitie geschikt om met allerlei verschillende soorten materiaal te rijden. De elektrische klasse staat onder coureurs immers bekend als de serie met de meeste, en moeilijkste, procedures en rijstijlen.

Bij AlphaTauri hoopt men dat De Vries het heft in handen neemt en zich ontpopt tot teamleider. Bij goede resultaten lonkt zomaar het tweede stoeltje bij Red Bull Racing. Goed, het zou een marketingtechnische nachtmerrie zijn voor de stierensquad om twee Nederlanders in het hoofdteam te hebben, maar niets is onmogelijk voor degene die wil – dat heeft De Vries in het afgelopen jaar wel bewezen.

22. Yuki Tsunoda

Sagamihara, 11 mei 2000

Na twee volledige seizoenen is het goed om eens stil te staan bij de deelname van Yuki Tsunoda. In 44 Grands Prix reed de kleine Japanner welgeteld twee goede races – Abu Dhabi 2021 en Imola 2022 –, maar voor de rest blinkt hij uit vanwege zijn radiotirades. Om te zeggen dat Tsunoda onvervangbaar is en een toegevoegde waarde heeft in de Formule 1, nou, nee. De Japanner rijdt bij gratie van Honda rond en is dus een gewaarschuwd mens.

De Red Bull Power Trains, zoals ze tegenwoordig heten, zijn omgebadgete Honda-motoren, maar vanaf 2026 rijden beiden stierenstallen met een krachtbron van Ford. De politiek om een Japanse coureur in één van de vier stoeltjes te zetten komt dus te vervallen. Bovendien heeft Red Bull nieuwe politiek-maatschappelijke drijfveren, aangezien juniorcoureur Isack Hadjar steeds dichterbij de koningsklasse komt en bij goede resultaten in de Formule 2 ongetwijfeld wordt gepromoveerd.

Tsunoda zal zijn innerlijke Kamui Kobayashi op moeten roepen om nog enige kans te houden ook na 2023 in de Formule 1 te rijden. Het verslaan van zijn nieuwe teamgenoot De Vries is daarbij opdracht nummer één. Het valt te betwijfelen of Tsunoda daarvoor uit het juiste racehout is gesneden.