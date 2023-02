Waarom FRECA de ideale klasse is voor jonge coureurs

F4, F3 en F2 zijn het meest bekend in de opstapladder naar het walhalla in de autosport: de Formule 1. Toch bestaat er nog een feeder series sinds 2019 om racetalent klaar te stomen voor het grote werk: Formula Regional European Championship by Alpine.

FRECA is de opvolger van de Formule Renault 2.0 Eurocup. Op dit moment is de Midden-Oosten-variant van FRECA aan de gang, de FRMEC. Tweevoudig F4-kampioen en Mercedes-protogé Andrea Kimi Antonelli leidt de dans van 36 deelnemers met onder andere F3-rijders en oud-FRECA-kampioenen. De Italiaan is een debutant in dit soort type wagens en zijn prestaties lijken vanzelfsprekend met de dominante titels in de Duitse en Italiaanse Formule 4. Waarom toch niet direct de doorstroom naar Formule 3?

Dat heeft een aantal redenen: de FRECA-bolide is veel moeilijker te besturen dan die in F3 zeggen verschillende coureurs. Veel wielspin bij het uitkomen van de bochten is een van de uitdagingen waar de F1-coureurs mee om moeten gaan. Daarnaast is inhalen veel lastiger met deze auto's, waardoor kwalificatie en bandenmanagement cruciale rollen spelen in het resultaat. Ook kunnen de rijders gebruik maken van push to pass waarmee ook een tactisch aspect tijdens het racen om de hoek komt kijken. Hiermee sluit FRECA beter aan op de F2 en F1 volgens insiders.

Antonelli had best na zijn F4-titels de stap kunnen maken naar F3, maar voor zijn ontwikkeling besloot Mercedes hem te stallen in FRECA om veel ervaring op te doen met veel nieuwe belangrijke aspecten om een succesvol coureur te worden. Dat de 16-jarige Italiaan het kampioenschap van het Midden-Oosten meteen naar zijn hand zet, is uitzonderlijk in deze lastige klasse. Wat goed is, komt snel, maar een extra jaartje verder ontwikkelen in de FRECA kan absoluut geen kwaad voor de overstap naar de Formule 3.

Wat is FRECA precies?

FRECA staat voor Formula Regional European Championship by Alpine. Het is de officiële vierde tree van de Road to F1-ladder, die zich perfect positioneert na de F4 en vóór de F3. Door ACI Sport Formula Regional en Formula Renault Eurocup te combineren, was het idee om een competitief kampioenschap te creëren voor jonge talenten uit de nationale F4-categorieën over de hele wereld, zoals de Duitse, Italiaanse of Braziliaanse.

Auto's die zijn ontworpen volgens de F3-veiligheidsnormen, is het Formula Regional European Championship by Alpine een stap voorwaarts van de F4.Alle coureurs strijden met identieke door Tatuus gebouwde Formule Regional-auto's die worden aangedreven door een Renault Oreca met turbocompressor van 270 pk.

FRMEC

De eennalaatste ronde van het alternatieve kampioenschap in het Midden-Oosten is op 11 en 12 februari. De slotraces zijn op 18 en 19 februari.