Stroll kijkt uit naar boost van 'pushende' Alonso: "Zo’n teamgenoot wil je hebben"

In 2022 deed Fernando Alonso de Formule 1-wereld doen schudden met de aankondiging per 2023 voor het team van Aston Martin te gaan rijden. Het betekende een exit bij het team van Alpine om een nieuw avontuur te gaan bij een team dat serieuze plannen heeft om in de toekomst Formule 1-glorie te bemachtigen. Aston Martin-coureur Lance Stroll zegt blij te zijn met de komst van de tweevoudig wereldkampioen.

Het Formule 1-team van Aston Martin kende in 2022 flink wat wisselvallige resultaten, maar de slotfase van het jaar werd wel degelijk met een positief gevoel afgesloten. Diens coureur Lance Stroll wist immers twee zesde plaatsen tijdens deze fase te scoren, terwijl toenmalig teamgenoot Sebastian Vettel een eenmalige achtste stek behaalde.

Ook keek het team uit naar de komst van Fernando Alonso, die eerder vorig jaar de keuze maakte om een nieuw Formule 1-hoofdstuk te schrijven bij het opkomende Aston Martin. Zo ook Stroll, die meent juist iemand naast zich te hebben die de grenzen van de snelheid verlegt: “Het is niet leuk als je maar een beetje rondracet terwijl niemand je pusht”, reageert Stroll op Motorsport.com’s vraag naar zijn mening over Alonso’s komst.

"Je wil een teamgenoot hebben die op de top van zijn kunnen zit. Wanneer je er dan meer uit weet te halen dan je teamgenoot, dan weet je dat je goed bezig bent, en vice versa. Als je niet alles eruit wringt, dan kun je niet lekker terughangen en relaxen. Je moet dan harder gaan werken. Aan het eind van de dag wil je dat ook van het team zien, dat ook zij elkaar blijven motiveren om alles uit de auto en het pakket te halen."

Ook vertelt Stroll over zijn eerste ervaringen met Alonso: "We hebben bijvoorbeeld tijdens de rijdersparade al een aantal keer met elkaar gesproken. Hij is een aardige kerel en een geweldige racer, een groot talent. Het is altijd interessant en spannend wanneer een persoon van zijn kaliber, zoals Seb (Vettel) naar het team komt en andere ideeën heeft over wat misschien beter of anders kan."

"Het is altijd goed om te horen wat dat soort ervaren coureurs te zeggen hebben. In die zin kijk ik er zeker naar uit om hem in het team te hebben en om met hem te werken."