Video: McLaren geeft uniek kijkje achter de schermen bij hoofdkwartier

De Formule 1-renstal geeft in een uitgebreide video haar fans de kans om een kijkje achter de schermen bij het McLaren Technology Centre te nemen. De video gaat langs allerlei afdelingen binnen de gelederen van het futuristische hoofdkwartier om een idee te geven welke processen er in een tijdsspan van 24 uur afspelen.

De video gaat langs verschillende afdelingen binnen het McLaren-hoofdkwartier langs, zoals machinedesign, projectmanagement, creative brand, pitstopoefeningen en ook de fitnesszaal. Ook komen er verschillende onzichtbare, maar cruciale werknemers in beeld die in het kort vertellen wat hun precieze taak nou precies binnen de goed geoliede machine is.

Als kers op de taart zijn ook de eerste uitgebreide beelden te zien van McLaren’s nieuwe teambaas Andrea Stella, die als een hoofdpersonage in de video fungeert. Stella werd in december van vorig jaar aangekondigd om binnen McLaren een interne promotie door te maken naar de rol van teambaas. Met de Italiaanse ingenieur aan de leiding van de renstal, hoopt McLaren dat 2023 het jaar wordt waarin het positieve stappen kan gaan maken.