Vertrekt Vowles was een verrassing voor Wolff

Het team van Mercedes verloor eerder dit jaar hoofdstrateeg James Vowles aan het team van Williams. De Brit wordt bij Williams de nieuwe teambaas en zijn transfer was voor velen een verrassing. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff had de overstap van Vowles niet direct zien aankomen.

Het team van Williams was sinds eind vorig jaar opzoek naar een nieuwe teambaas nadat Jost Capito de renstal vrije plotseling verliet. Het bleef lange tijd stil over de opvolging van Capito maar in januari kwam het verrassende bericht van de komst van Vowles naar buiten. De Brit was nog niet eerder in zijn loopbaan teambaas en gaat zich nu dus storten op een seizoen bij Williams.

Verrassing

Mercedes-teambaas Toto Wolff werkte altijd goed samen met Vowles. De Oostenrijker had de Britse strateeg dan ook liever aan boord gehouden, maar liet hem uiteindelijk dus toch gaan. Wolff was aanwezig bij de Hahnenkammrennen in zijn thuisland en sprak door over de zaak met Speedweek: "Het kwam voor mij als een behoorlijke verrassing. Hij is zeker iemand die dit doel altijd al in gedachten had. Bij ons wordt zo'n stap momenteel geblokkeerd door mijzelf."

Itelligent

Vowles is al vertrokken bij Mercedes en zal zich later deze maand volledig gaan storten op zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe werkgever Williams. Wolff denkt dat de volledige sport zal gaan profiteren van de stap van Vowles: "James is een zeer intelligent en rationeel persoon, we hebben zijn contract dus laten ontbinden. Voor de Formule 1 in zijn geheel is het goed als iemand zoals James in de toestemmingen de beslissingen neemt bij Williams."