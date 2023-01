Ook Las Vegas Grand Prix krijgt eigen Max Verstappen-tribune

Niet alleen de Formule 1 groeit in populariteit; ook Nederlander en inmiddels tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen krijgt steeds meer naambekendheid. Al jarenlang heeft de 25-jarige Red Bull-coureur zijn eigen tribunes staan, dit jaar komt er nog eentje bij. Gokhoofdstad Las Vegas zal naast Nederland, België, Spanje en Hongarije ook in 2023 haar eigen Verstappen-tribune krijgen.

De aankondiging voor een Verstappen-tribune bij de Grand Prix van Las Vegas betekent dat het entertainmentmetropolis een heuse primeur in Verenigde Staten heeft. Voor het eerst sinds 1982 zal de koningsklasse in de miljoenenstad gaan racen; met plannen om door de hoofdstraat van de stad, de “Las Vegas Strip”, te scheuren zal deze editie ongetwijfeld een groot succes worden. Max Verstappen kan al jarenlang op een groot leger van Oranjefans rekenen, maar zijn groeiende populariteit heeft ervoor gezorgd dat de Limburger wereldwijd op steun en support kan rekenen.

Dat er animo voor de derde Grand Prix in de Verenigde Staten is, bestaat geen twijfel. Alle reguliere tickets voor de race zijn bij alle verkoopfases al uitverkocht, binnenkort zou er een laatste lading tickets aan het miljoenenpubliek worden aangeboden. Er moet diep in de buidel worden getast om het geld voor een ticket neer te leggen: prijzen voor tribuneticket kosten zo’n 2000 dollar per stuk.

Het is nog niet duidelijk hoe duur een toegangskaartje voor de Verstappen-tribune gaat kosten, de tribune aan de binnenkant van bocht 3 zal naar alle waarschijnlijkheid op ongeveer dezelfde hoogte zitten als een ticket voor een andere tribune. Geïnteresseerden voor deze toegangskaartjes kunnen zich via de officiële Max Verstappen-website registreren zodat ze de laatste ontwikkelingen kunnen volgen.