Video: Ferrari-junioren hebben uitgebreide trainingsweek in Maranello

Met de jaarwisseling inmiddels achter de rug, hebben vele Formule 1-teams haar juniorenlijst geüpdatet. Zo ook Ferrari, dat voor 2023 acht talentvolle coureurs onder haar hoede heeft voor een begeleiding richting de top van de autosport. In een samenvattende video deelt Ferrari beelden van de introductie- en trainingsweek die tussen 17 en 20 januari in Maranello plaatsvonden.

De selectie van Ferrari’s 2023-lichting talenten neemt in 2023 onder andere deel aan de FIA Formule 2,3 en 4 kampioenschappen, de Regionale Formule Series en de kartwereld. Om haar diverse groep junioren zo goed mogelijk op de aankomende raceseizoenen voor te bereiden, werden alle leden in de week van 17 januari op het hoofdkwartier van Ferrari in Maranello uitgenodigd voor een introductie- en trainingsweek.

Bekijk de video hieronder:

Take a look back at the amazing Kick off Week for our FDA drivers as they get ready for their upcoming seasons.



It’s a chance to come together, learn, prepare and build team bonds. Bring on 2023 💪#FDA pic.twitter.com/GnCc0IeocC