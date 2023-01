Mazepin maakt internationale comeback in Asian Le Mans Series

Begin vorig jaar werd de Russische coureur Nikita Mazepin ontslagen door het Formule 1-team van Haas na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Mazepin stond vorig jaar aan de zijlijn en kwam alleen in actie in zijn thuisland, dit jaar maakt hij echter zijn internationale comeback in de Asian Le Mans Series.

De comeback van Mazepin naar de internationale circuits hing al geruime tijd in de lucht, gisteren werd het echter officieel bevestigd. De Rus gaat rijden in een Oreca LMP2-bolide voor het team van 99 Racing. Mazepin zal de wagen gaan delen met Ben Barnicoat en Felix Porteiro. Mazepin en zijn collega's komen aankomende maand in actie tijdens vier races in Dubai en Abu Dhabi.

Mazepin zelf is vanzelfsprekend blij met zijn comeback in de internationale competities. Het is nog niet duidelijk of hij ook onder Russische vlag gaat rijden voor 99 Racing. Mazepin wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik ben opgelucht dat ik mijn terugkeer in de racerij kan maken in de Asian Le Mans Series. Ik hoop samen met mijn teamgenoten van 99 Racing op mooie ervaringen in deze sport waar ik zoveel van houd." Mazepin maakt zijn comeback op 11 februari.