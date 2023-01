Wolff wil geen herrie in de keuken: ''Rivaliteit mag nooit ontaarden in conflict"

Mercedes-teambaas Toto Wolff laat er geen gras over groeien. De Oostenrijker wil geen conflict tussen zijn coureurs Lewis Hamilton en George Russell. Wolff maakte al dat meerdere keren mee met Nico Rosberg en Hamilton. Dat 'geruzie' kwam tot een kookpunt in 2016 na drie seizoenen strijd om de wereldtitel.

Op dit moment is er niet veel aan de hand tussen Russell en Hamilton. In 2022 kampte Mercedes met de W13 grote problemen en waren de wereldtitels al uit zicht voordat het seizoen echt op gang kwam. De Mercedes-rijders waren meer gefocust op het verbeteren van de Silberpfeile.

Eerst vertelde Wolff over de onderlinge prestaties van Hamilton en Russell.

"Lewis is de beste coureur aller tijden, samen met Michael Schumacher in zijn Ferrari-dagen", zei hij tegen Auto Motor und Sport. “Ik zou Lewis en George op gelijke voet zetten in 2022. George stapte uit een auto die zeker moeilijk te besturen was. Hij stapte in een auto die zeker ook moeilijk te besturen was."

“Lewis ging van een perfecte auto naar de W13. Hij heeft zich dus flink moeten aanpassen. We hadden races waarin George sterker was en races waarin Lewis sterker was. Maar het ging er niet om wie meer punten scoorde en de ander versloeg. Het ging erom samen een auto te ontwikkelen die kon winnen.''

“Beiden hebben veel respect voor elkaar. En beide erkennen de prestaties van de ander. Dat is een goede verstandhouding.'' Toch is Wolff behoedzaam voor een herhaling van zes jaar en verdeer terug. ''Een goede dynamiek tussen de coureurs hangt ook af van wat het management hen oplegt. Welke randvoorwaarden we hen stellen. En hoe de coureurs respectvol met elkaar omgaan. Ik denk dat we in een goede uitgangspositie zitten omdat beide coureurs elkaar respecteren. Respecteer elkaar menselijk.''

“We accepteren dat er rivaliteit kan zijn tussen onze coureurs, maar deze rivaliteit mag nooit ontaarden in een conflict dat het team kan schaden. Ik zou dat nooit toestaan. Dat heb ik ook nooit toegestaan", concludeerde Wolff.