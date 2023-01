Viaplay komt beloftes aan Nederlandse F1-fans niet na

Streamingdienst Viaplay, die sinds 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen heeft, gaat naar verluidt haar maandelijkse abonnementskosten verhogen. Hiermee verbreekt het Zweedse mediaplatform haar eerder gemaakte belofte aan de Nederlandse Formule 1-fans dat het voor 2023 geen prijsverhoging zou gaan doorvoeren.

Met de start van het 2022-seizoen van de Formule 1 was de sport niet meer op Ziggo Sport te zien, maar op (de voor de Nederlanders nieuwe) streamingsdienst Viaplay. Het bedrijf dat in handen is van de Viaplay Group, bracht in 2022 een maandelijks bedrag van 13,99 euro voor haar abonnees in rekening, waartegen het een sport- en entertainmentpakket aanbood met naast de Formule 1 ook onder andere de Formule 2- en 3, de Porsche Supercup, dartsevenementen en buitenlands voetbal.

F1TV Pro goedkoper

Het maandelijkse bedrag van 13,99 euro is echter een groot verschil met het F1TV Pro-pakket waarin de Nederlandse Formule 1-liefhebber iets minder dan 5,50 euro zou betalen wanneer er meteen een jaarabonnement afgesloten zou worden. Volgens ingewijden zou het oorspronkelijke bedrag van 13,99 euro te hoog zijn voor hetgeen de Nederlandse abonnee aangeboden krijgt. Het is dan ook niet verrassend dat de inkomsten van 2022 tegenvielen, waardoor Viaplay financieel er een schepje bovenop zou moeten doen.

Met de beslissing om voor 2023 haar abonnementskosten te verhogen, verbreekt de streamingsdienst echter een eerder gemaakte belofte aan de Nederlandse kijker dat het dit jaar geen verhogingen zou doorvoeren. Medio 2022 berichtten meerdere mediaplatformen al dat de Zweedse organisatie voor 2023 van plan zou zijn om een verhoging door te voeren. Deze berichten werden door de persdienst van Viaplay al snel de kop in gedrukt en ontkracht. Volgens Streamwijzer en Totaaltv gaat de Nederlandse klant per 28 februari van dit jaar niet 13,99 maar 15,99 euro per maand betalen; de flinke verhoging van twee euro per maand werd door diverse media in 2022 al benoemd, waarna deze dus door Viaplay werden tegengesproken.

Streamwijzer kwam in juli 2022 erachter dat er toentertijd een aanbieding beschikbaar was voor alle Apple-gebruikers. Zij konden via de tijdelijke kortingsactie gebruik maken van een Viaplay-abonnement van zes maanden voor 10,99 euro per maand, waarna het vervolgens naar 15,99 euro zou gaan, het oorspronkelijke bedrag dat nu alsnog per februari ingaat. Toen de redactie van streamwijzer expliciet vroeg of er in 2023 een prijsverhoging naar 15,99 euro voor rechtstreekse klanten zou gaan komen, volgde er een kort, maar duidelijk "nee" als antwoord.

Of de Nederlandse kijkers genoegen nemen met de huidige ontwikkelingen waarin Viaplay haar beloftes niet waarmaakt, valt nog te bezien.