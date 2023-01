Wedstrijdleider Wittich mag blijven, maar FIA zoekt proactief naar opvolger

De internationale autosportbond FIA heeft aangekondigd dat Niels Wittich ook in het aankomend Formule 1-seizoen de rol van racedirecteur heeft. Naast deze bevestiging werd ook bekend gemaakt dat de autosportfederatie een ontwikkelingsprogramma op gaat zetten om de toekomstige generatie stewards en officials op te leiden.

Wittich zal ook voor het aankomende Formule 1-seizoen de rol van racedirecteur op zich nemen. De Duitse voormalig DTM-wedstrijdleider kreeg de rol toegewezen ter vervanging van de vertrekkende Michael Masi, al werd er in eerste instantie uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid met WEC-wedstrijdleider Eduardo de Freitas. De Portugees is echter teruggekeerd naar het enduranceracen, waardoor Wittich het rijk al een tijdje alleen heeft. Met de aankondiging dat Wittich ook in 2023 eindverantwoordelijk is voor het bijhouden van de regelementen, heeft de FIA nu ook bekend gemaakt dat het een opleidingstraject op wil gaan zetten om de toekomstige stewards, officials en racedirectors te gaan creëren.

Het zogeheten High Performance Programme wordt volgende maand gelanceerd. Er zijn acht stewards en zestien racedirectors voor het ontwikkelingsprogramma ingeschreven. FIA president Mohammed Ben Sulayem sprak tijdens de rally van Monte Carlo al over het nieuwe opleidingstraject. "Ik ben blij met de route die we opgezet hebben voor racedirecteuren en stewards. In februari is er een training op het FIA-hoofdkwartier, de veranderingen van de evolutie zullen daarna duidelijk worden."

Met het opleidingstraject zal de FIA in de toekomst steviger in haar schoenen staan wanneer er een verrassende exit van bijvoorbeeld een racedirecteur zal zijn. Naast de rol van racedirector zal Wittich naar verluidt ook in het programma proactief meehelpen om de volgende generatie officials op te leiden.