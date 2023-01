Massa spreekt over moeilijkste teamgenoot: "Alonso"

Felipe Massa heeft Fernando Alonso bestempeld als 'de moeilijkste teamgenoot' met wie hij ooit heeft gewerkt. Massa en Alonso reden samen bij Ferrari van 2010 tot 2013, waarbij Massa eerder samen met Michael Schumacher en Kimi Raikkonen voor Ferrari reed.

In een recent interview met de Poolse site swiatwyscigow.pl klaagde Massa over zijn relatie met de Spanjaard in die periode en vond hij dat hij niet sterk genoeg was met het team om zijn gevoelens duidelijk te maken. Op de vraag of Alonso zijn moeilijkste teamgenoot was, zei Massa: "Ja, zeker. Allereerst was hij een geweldige coureur. Daar valt niets over te zeggen. Maar het was vrij moeilijk om binnen het team samen te werken."

"Eigenlijk was het team in tweeën gesplitst. En uiteindelijk was het niet goed voor de resultaten van het team en ook niet voor mij. Ik voelde me niet sterk genoeg om te werken, om het team naar me te laten luisteren. Dat was best moeilijk. Maar goed, ik heb er ook van geleerd."