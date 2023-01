Russell traint samen met teambaas Wolff in voorbereiding aankomend seizoen

George Russell is, net zoals zijn concurrenten in de Formule 1, inmiddels allang weer bezig om zijn lichaam in opperste staat van paraatheid te brengen. De preseasontests komen er immers al snel aan en kort na de 3-daagse test in Bahrein zal de seizoensopener op hetzelfde circuit, namelijk het Bahrain International Circuit, plaats gaan vinden. In een recente social-mediapost meldt Russell samen met teambaas Toto Wolff aan een gymsessie deel te hebben genomen.

Het fit zijn voor een topsporter is cruciaal; vooral wanneer er een drukke sportperiode op de kalender staat. Net zoals zijn teambaas Toto Wolff is ook George Russell druk in onderstaande clip te zien in wat vermoedelijk het officiële Mercedes-krachthonk is. Voor beide kopstukken (en natuurlijk ook vele, onzichtbare collega’s) staat immers een racekalender van maar liefst 23 stuks te wachten.

Het 2023-seizoen van de Formule 1 zal zeer spannend kunnen gaan worden; volgens Italiaanse bronnen schijnt de Ferrari een flinke performancewinst te hebben gevonden. Uiteraard kan het uiterst succesvolle team van Mercedes ook niet worden weggewuifd in wat een potentieel spannend titelgevecht kan zijn.