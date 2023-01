AlphaTauri-teambaas Tost had Schumacher graag bij het team gewild

Mick Schumacher wist gedurende zijn twee jaar lange periode in de Formule 1 niet genoeg te presteren om ook in 2023 een fulltime-stoeltje te garanderen. De jonge Duitser, wist echter een been tussen de deur te houden door voor een reserverol bij Mercedes te tekenen. Franz Tost, de baas van Red Bull’s zusterteam AlphaTauri, ziet het niet aantrekken van Mick Schumacher als coureur voor AlphaTauri in ieder geval als een gemiste kans.

Terwijl Mick Schumacher zijn vizier inmiddels heeft gericht op een jaar aan ondersteunend werk bij het Formule 1-team van Mercedes, zit AlphaTauri-baas Franz Tost met Schumacher’s naam in het hoofd. Volgens de 67-jarige Oostenrijkse teambaas is namelijk het niet aantrekken van Schumacher naar zijn team een gemiste kans.

Tegenover RTL vertelt Tost dat Schumacher het 'in zich heeft wat benodigd is om een succesvol Formule 1-coureur te worden'. Aangezien Schumacher nu verhuist is naar de Mercedes-renstal waar hij als reservecoureur zal fungeren, krijgt de 23-jarige Duits-Zwitserse coureur de kans om de focus te leggen op een potentiële toekomstige terugkomst richting een fulltime stoeltje. Tost meent dat hij de naam van Schumacher al eerder binnen de Red Bull-gelederen heeft laten vallen als potentieel kandidaat voor het opvullen van het stoeltje van de verlatende Pierre Gasly:

"Voor mij was hij persoonlijk al een onderwerp (van gesprek). Ik had Mick (Schumacher) eigenlijk graag in de auto gehad." Tost is cryptisch over de precieze redenen waarom de Red Bull-familie uiteindelijk niet voor Schumacher gekozen heeft; volgens de teambaas zouden er, vanwege het feit dat Schumacher in het verleden een 'Ferrari-junior' was, 'andere, politieke redenen' spelen. "Het is nooit tot een verbintenis gekomen. Maar persoonlijk denk ik veel aan hem."

Nu Schumacher officieel deel uitmaakt van het Formule 1-team van Mercedes, meent Tost echter dat Schumacher’s nieuwe rol binnen de Formule 1 ook al een goede kans is, 'want het is een heel, heel goed team, een van de beste in de Formule 1'. Volgens Tost zal Schumacher bij Mercedes 'veel leren' en 'hopelijk de kans krijgen om meerdere keren de baan op te gaan.'

Schumacher’s tweede kans om zichzelf te bewijzen bij Mercedes zou zomaar kunnen betekenen dat de coureur in de toekomst weer op de Formule 1-grid komt te staan, ditmaal weer als fulltime deelnemer.