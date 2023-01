Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen en F1-analist Robert Doornbos doen het weleens achter de simulator in een uitzending voordat de Grand Prix begint: uitleggen in de simulator hoe je een bepaald circuit moet berijden. Veertig jaar terug had geen enkele coureur een simulator ter beschikking, maar deden ze het gewoon in het echt tijdens een raceweekend.

Zo ook de kampioen van 1962 en 1968 Graham Hill. Met zijn Lotus reed de vader van Damon Hill een rondje in Monaco om aan het publiek uit te leggen hoe je de straten van Monte Carlo kan temmen in een pijlsnelle bolide.

Zie hieronder de bijzondere beelden.