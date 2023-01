Massa na titeldeceptie van 2008: "Het heeft mijn leven niet veranderd"

Felipe Massa miste in 2008 op het nippertje het rijderskampioenschap. In een van de meest bizarre titelontknopingen uit de F1-geschiedenis won Lewis Hamilton de strijd van de Braziliaan door in de laatste bocht van de laatste race in Brazilië de broodnodige punten te scoren. Massa heeft na meer dan viertien jaar het verlies allang een plek gegeven en de gebeurtenissen geaccepteerd.

Wat was er ook alweeer precies gebeurd? Massa won de verregende Grand Prix op Interlagos en waande zich als de nieuwe wereldkampioen met Hamilton buiten de top vijf. In de pitbox van Ferrari werd al feestgevierd. Totdat plots Hamilton niet als zesde, maar als vijfde over de finishlijn kwam nadat hij op regenbanden Timo Glock - die zat te ploeteren op slicks - wist in te halen voor P5.



Massa kwam hierdoor van de hemel in de hel terecht. In de garage van de Scuderia sloeg euforie snel om in een grafstemming nadat een monteur het slechte nieuws vertelde en liet onder andere de vader van Massa verbijsterend achter. De zeer geëmotioneerde Massa kwam uiteindelijk met trots het podium op voor zijn thuispubliek om de bokaal voor de winst op te halen.

Acceptatie

In een interview met de Poolse site Swiat Wyscigow zei Massa echter dat het uiteindelijk niet lastig was om te accepteren dat hij verloor. "Het is niet moeilijk om eerlijk te zijn", zei de Braziliaan. "Het nieuws, dat was normaal. Ik bedoel, het was zeker niet het nieuws dat ik verwachtte te ontvangen'', nadat Massa winnend de streep over kwam. "Maar door alles wat er in de race gebeurde, regen op het einde, ik dacht dat alles mogelijk was en dat begreep ik. Ik bedoel, Lewis zat midden in het gevecht, dus misschien kon het goed zijn, maar het kon ook slecht zijn. Toen hij dat bericht zei, was ik teleurgesteld."



Toch kan de Braziliaan de situatie enigzins relativeren. "Maar ik won de race. Het was niet afhankelijk van mezelf; het was afhankelijk van de positie erachter. Ik kon niets doen. Ik deed mijn werk op de perfecte manier die ik kon."

Hoe graag Massa wereldkampioen had willen worden, veel invloed op het leven erna had het niet. "Niets wat ik echt kan veranderen. Zeker, als het enige dat ik kan vragen om te veranderen nog één punt is in 2008...Maar dat gebeurde niet met een reden, en uiteindelijk heeft het mijn leven niet echt veranderd", concludeerde hij.