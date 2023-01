Verstappen ziedend op 'falende' Virtual Le Mans Series: "Laatste keer dat ik meedoe"

De virtuele 24 uur van Le Mans heeft geen goede PR afgeleverd door vele technische issues met de servers. Meerdere malen werd hierdoor de wedstrijd onderbroken die zaterdag van start ging. Max Verstappen met Team Redline had er zo de pest in dat ze de wedstrijd staakte na het zoveelste euvel. Het simprogramma wat wordt gebruikt is rFactor2.

Voor virtuele racers is het ergste wat kan overkomen: een disconnection, vergelijkbaar met een lekke band of een kapotte voorvleugel. De online-coureurs worden helemaal teruggeworpen bij een reconnection en zijn dan kansloos voor de eindzege of zien een voorsprong verdampen.

Verstappen overkwam dit een paar keer en had er zwaar de pee in. "Ze kunnen hun eigen game niet eens controleren. Dit is de derde keer al dat ik uit de game wordt gegooid tijdens deze race. Dit is ook de laatste keer dat ik meedoe."

"Waarom doe ik nog mee? Je bereidt je maanden voor, we leiden het kampioenschap en de race waarvoor we ons twee maanden hebben voorbereid. Dan gaan ze er zo om mee om?"