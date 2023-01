Nieuwe AlphaTauri slaagt voor crashtest van de FIA

Alle Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. Aangezien de wintertests in Bahrein eind februari al op de planning staan, bevinden de teams zich in een gevorderd stadium van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. AlphaTauri heeft al een belangrijke stap gezet.

Het team van Yuki Tsunoda en Nyck de Vries maakte gisteravond namelijk bekend dat ze een nieuwe mijlpaal hebben bereikt in de ontwikkeling van de AT04. Het Italiaanse team maakte op sociale media namelijk bekend dat de nieuwe wagen door de verplichte crashtest van de FIA is gekomen. Bij het nieuws deelde men ook een foto van wat mogelijk de achtervleugel is van de AT04.