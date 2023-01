'Ferrari houdt driedaagse test op Fiorano'

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt steeds dichterbij en dat betekent dat de teams en coureurs hun voorbereidingen steeds meer intensiveren. Het duurt nog wel eventjes voordat de eerste nieuwe wagens aan de buitenwereld worden getoond, dat betekent echter niet dat er geen auto's in actie komen. Het team van Ferrari laat hun coureurs alvast warmdraaien.

Ferrari staat namelijk op het punt om een aantal testdagen te organiseren voor hun coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. Het lijkt er tevens op dat ook reservecoureurs Antonio Giovinazzi en Robert Shwartzman in actie zullen komen tijdens de speciale test. Volgens Italiaanse media vindt deze test plaats in de laatste week van januari en rijden de coureurs in een Ferrari SF-21 uit 2021.

De Italiaanse media melden dat er drie dagen zal worden getest op het testcircuit van Ferrari. Op Fiorano zullen Sainz en Leclerc allebei een volledige dag in actie gaan komen. Tijdens de derde dag van de speciale privétest van Ferrari komen reserves Giovinazzi en Shwartzman in actie. De twee coureurs zullen elkaar dan vermoedelijk gaan afwisselen. Ferrari toont op 14 februari hun nieuwe wagen aan de buitenwereld, tot die tijd zullen de coureurs zich dus focussen op tests.