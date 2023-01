Formule 1-teams speculeren over '600 tot 700 miljoen dollar' entreegeld

De winterstop is nog steeds vol onderweg; de Andretti-rel dendert ondertussen gestaag voort. Volgens een ingewijde in de F1-paddock willen de teambazen vanuit de koningsklasse meer geld op tafel zien voordat de komst van een nieuw team zou worden geaccepteerd. Terwijl alle teams in 2020 nog genoegen namen met een te verdelen bedrag van 200 miljoen dollar vanuit de zakken van het nieuwe team, wordt er nu gepraat dat het bedrag moet worden verhoogd naar 600-700 miljoen dollar.

In 2020 tekenden alle F1-teams de nieuwe voorwaarden van de meest recente Concorde-overeenkomst, dat als garantie vormt voor een eerlijk verdeelde prijzenpot in de jaren 2021 tot en met 2025. Toentertijd werd er in de onderhandelingsfase een akkoord bereikt over een entreebedrag van 200 miljoen dollar voor nieuwe teams. Dit bedrag zou vooraf moeten worden betaald door een nieuw team, voordat het überhaupt toegang krijgt tot de grid van de Formule 1. Dit deelnamebedrag is in het leven geroepen om alle bestaande teams van een extra vergoeding te voorzien. Een nieuw F1-team op de grid betekent namelijk dat de verhouding van het te verdelen prijzengeld per team wordt verkleind. Des te meer teams, des te kleiner het aandeel van de prijzengeldtaart.

Nu Andretti Global samen met General Motors-merk Cadillac een serieuze poging waagt om deel te nemen in de wereld van de Formule 1, schieten veel F1-teambazen in de verdediging. Tegenargumenten worden met tientallen tegelijk gelanceerd; eentje daarvan benoemt de toetreding van Cadillac als 'pure promotie', wat volgens enkele teambazen de achterliggende gedachte van de sport als snelheidswedstrijd vertroebelt. Nu FIA-president Mohamed ben Sulayem publiekelijk zijn ongenoegen over de houding van de F1-teambazen heeft uitgesproken, lijkt de daadwerkelijke reden voor het ongenoegen over Andretti-Cadillac uit een financiële grondslag voort te komen.

Volgens een bron binnen de F1-paddock, die naar verluidt een toppositie bij één van de bestaande teams bekleedt, wordt er momenteel overlegd om het vooraf te betalen bedrag significant te verhogen. De teams zouden het aantal van 200 miljoen willen ophogen naar 600 of zelfs 700 miljoen dollar. Hiermee worden de bestaande teams niet voor ongeveer twee seizoenen vergoed, maar voor een veelvoud daarvan.

Hoe de Andretti en F1-rel zich vanaf hier ontwikkelt, is de vraag. De potentiële komst van een nieuw team heeft nu al voor veel opschudding in de wereld van de Formule 1 gezorgd, het interne getouwtrek betekent in ieder geval dat er tijdens de winterstop genoeg achter de schermen gebeurt.