Sulayem houdt voet bij stuk: FIA moet geen 'platform voor persoonlijke agenda' zijn

Vorige maand maakte de internationale autosportbond FIA een aantal impactvolle veranderingen in haar internationale regelementen boek door. Per moment van aanpassingen, zijn coureurs niet meer toegestaan om de door de FIA erkende races te gebruiken voor het brengen van persoonlijke politieke boodschappen aan het publiek, tenzij daar expliciet door de FIA toestemming voor is gegeven. De nieuwe toevoegingen in de internationale sportcode kreeg veel kritiek; in een recent interview blijft FIA president Mohammed Ben Sulayem echter strak achter de nieuwe regels staan.

De publieke aandacht op bijvoorbeeld de Formule 1 is enorm. Het is dan ook geen verrassing om te zien dat de welbekende sport in de recente jaren gebruikt is voor het verspreiden van bepaalde politiek dragende boodschappen, zoals de steun van mensenrechten en het stoppen van de klimaatproblemen.

Met de nieuwe toevoegingen in de zogenoemde internationale sportcode, mogen coureurs die onder een FIA-licentie racen geen politieke boodschappen meer verspreiden, tenzij hier duidelijk vooraf toestemming door de FIA voor is gegeven. Volgens de president van de FIA Mohammed Ben Sulayem zijn de regels toegevoegd in een poging om de sport ‘neutraal en schoon’ te houden. Van vele coureurs én fans stuit de overkoepelende organisatie echter op veel kritiek.

In gesprek met internationale media tijdens de Dakar Rally, blijft Sulayem achter de nieuwe regels staan. "Ik heb veel vertrouwen en geloof in de sport. We zijn constant connecties aan het maken. Je kan sport gebruiken om bijvoorbeeld tot vrede op te roepen. Maar wat we niet willen, is dat de FIA als een platform gebruikt wordt voor het verspreiden van een persoonlijke agenda. Dat zou de sport afgeleid raken."

"Waar is de coureur het beste in? Racen. Ze zijn er zo goed in, en zij maken de business, de show en zijn de sterren. Niemand stopt hen. Maar er zijn andere platforms waar ze hun meningen en boodschappen kunnen uiten. Willen ze dit tijdens of vooraf aan een race doen, dan moeten ze dit bij de FIA aankaarten. Ik geloof dat de FIA neutraal moet blijven."