Bottas organiseert gin-proeverij in Australië

Valtteri Bottas lijkt steeds dichterbij te komen naar het voorrecht om zichzelf een ‘ozzy’ te mogen noemen. Nu de winterstop vol onderweg is, ontspant de Alfa Romeo-coureur samen met vriendin en prof wielrenster Tiffany Cromwell in Australië. De laatste update: een door Bottas georganiseerde proeverij om een door hem en vriendin Cromwell geïnspireerde gin te proeven.

Valtteri Bottas blijft actief in Australië. Terwijl zijn collega’s veelal de Verenigde Staten, tropische oorden in Europa en Azië bezoeken, lijkt Bottas verliefd te zijn op het thuisland van vriendin Tiffany Cromwell. Naast zijn Australische make-over en de vele fietstochten door het prachtige landschap, lijkt de Fin ook bezig te zijn aan een samenwerking met een gin-distilleerderij genaamd Oath Gin. Afgelopen weekend trakteerde de 33-jarige Bottas een groep gelukkigen op een gin-proeverij van het eerdergenoemde merk.

Sinds Bottas bij de start van het 2022-seizoen van de Formule 1 is overgekomen vanuit het team van Mercedes, oogt de coureur stukken meer ontspannen. Met Alfa Romeo als werkgever lijkt Bottas weer meer te genieten van de voordelen dat het leven van een F1-coureur genereert.

We hosted a gin tasting 🍸



Today some lucky people got to try our #oathgin at the Ambleside distillery in Adelaide Hills 🇦🇺 great turnout and good vibes!https://t.co/gSOAZDVoe0 https://t.co/peuCiF0bni#VB77 #thisismyoath @tiffanycromwell pic.twitter.com/vgyj6tgkmr