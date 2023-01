Vandoorne houdt hoop op comeback: "Hangt ook af van de teams"

Stoffel Vandoorne was in 2018 de laatste Belg in de Formule 1. Vandoorne's Formule 1-loopbaan begon veelbelovend maar ging uit als een nachtkaars. De Belg trok vervolgens naar de Formule E, maar bleef wel verbonden aan de koningsklasse van de autosport. Hij blijft dan ook hopen op een comeback.

Vandoorne debuteerde in 2016 in Bahrein in de Formule 1 als de vervanger van de geblesseerde Fernando Alonso. In de tegenvallende McLaren-Honda scoorde Vandoorne direct een puntje. In 2017 en 2018 reed Vandoorne voor McLaren maar vielen zijn resultaten tegen. De Belg kreeg vervolgens geen nieuw contract en ging in de Formule E racen. Daarnaast was hij nog wel verbonden aan het Formule 1-team van Mercedes.

Sinds dit jaar is Vandoorne verbonden aan het team van Aston Martin. Door zijn ervaring en zijn recente Formule E-titel is een invalbeurt niet ondenkbaar. Vandoorne zelf hoopt stiekem ook op een comeback in de Formule 1. In gesprek met The Race toont hij zich echter realistisch: "Het ligt niet altijd alleen aan ons als coureurs. Er hangt ook veel af van de teams en waar ze opletten. Het enige wat ik kan doen is blijven presteren. Dat is en blijft het beste om te doen."