Ben Sulayem reageert fel op negatieve reacties over Andretti Cadillac-nieuws

Afgelopen week maakten Andretti en Cadillac bekend dat ze met een gezamenlijk team de Formule 1 willen gaan betreden. Het nieuws zorgde voor wisselende reacties. Bij de FIA was men enthousiast over het nieuws terwijl de hoge heren van de Formule 1 wat sceptischer reageerden. FIA-president Mohammed Ben Sulayem kan zich niet vinden in de negatieve reacties.

Het was al veel langer bekend dat Andretti interesse heeft in de koningsklasse van de autosport. De Amerikaanse renstal van de gelijknamige racefamilie probeerde eerder al het team van Sauber over te nemen. Toen de Sauber-deal mislukte gaf Michael Andretti al zeer snel aan dat men zelf een team wilde opzetten. Een aantal teambazen van de huidige teams reageerden niet bepaald positief op de eerdere plannen van Andretti.

De teams hebben nog niet gereageerd op de huidige plannen van Andretti en Cadillac. De heren achter de Formule 1 reageerden wel en dat was niet bepaald positief. Op Twitter reageerde FIA-president Mohammed Ben Sulayem op de wisselende reacties: "Het is verrassend dat er een paar negatieve reacties zijn gekomen op het nieuws van Andretti en Cadillac. De FIA heeft in recente jaren organisaties toegelaten die kleiner en succesvol zijn. We moeten mogelijke teams van bedrijven zoals General Motors en racers zoals Andretti juist toejuichen."