Formule 1 reageert terughoudend op Andretti-Cadillac aankondiging

Eerder vandaag kwamen Andretti en Cadillac met groot nieuws naar buiten. In een gezamenlijk persbericht maakten ze bekend dat ze met een nieuw team de Formule 1 willen betreden. De FIA meldde eerder al dat ze een proces willen opstarten voor mogelijke nieuws teams. De Formule 1 reageerde weifelend op het nieuws van Andretti en Cadillac.

Het was al geruime tijd bekend dat Andretti de Formule 1 wil gaan betreden. De Amerikaanse racefamilie wilde eerst het team van Sauber overnemen en richtte daarna zijn pijlen op het opzetten van een nieuw team. De huidige renstallen reageerden in eerste instantie niet bepaald enthousiast op de al bestaande plannen van Andretti.

Vlak na de bekendmaking van het bid van Andretti Cadillac reageerde de Formule 1 doormiddel van een statement. In het statement reageerde de sport afhoudend: "Er is momenteel veen interesse in de Formule 1. Het ene gesprek wordt daarbij meer in het openbaar gevoerd dan de anderen. We willen allemaal een sterk en stabiel kampioenschap en elke aanmelding zal door de aandeelhouder van de sport worden beoordeeld op enkele criteria. Elke nieuwe partij heeft goedkeuring van de Formule 1 en de FIA nodig."