Unieke Nissan van Sebastian Vettel staat te koop

Wie een auto van een Formule 1-legende wil kopen kan weer eens toeslaan. Ditmaal staat er geen Formule 1-wagen te koop, maar een bijzondere straatauto. De desbetreffende wagen was eigendom van de recent gepensioneerde viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en heeft amper kilometers op de teller staan.

De wagen waar alles om draait is een Nissan GT-R Black Edition. De wagen was ruim tien jaar lang eigendom van Vettel maar de Duitser heeft er slechts 150 kilometer in gereden. Vettel was destijds actief voor het team van Red Bull Racing en reed toen zeer veel succesvolle Grands Prix op weg naar zijn derde wereldtitel.

De verkoper op de site Pistonheads vraagt 250.000 euro voor de Nissan GT-R Black Edition. Volgens de verkoper werd de wagen in 2021 toegelaten op de openbare weg in Zwitserland en was de wagen onderdeel van de privécollectie van Vettel, wat dus ook verklaart waarom er zo weinig mee is gereden. De verkoper meldt dat de Nissan in zeer goede staat is en dat hij haast als nieuw is. De wagen staat te koop in het Duitse Pleidelsheim.