AlphaTauri haalt twee namen van partnerlijst af, waaronder cryptosponsor Fantom

Ook het F1-team van AlphaTauri heeft haar lijst met partners voor 2023 bijgeschaafd. De namen van ICM, een trade service provider en Fantom, een smart contract platform, zijn beiden verwijderd van de lijst met sponsoren.

Nadat recentelijk Red Bull en Mercedes al afscheid namen van cryptosponsoren Tezos en FTX, lijkt nu ook Fantom (althans, voor nu) zonder publiekelijke partnerschap te zitten. Het is echter nog maar de vraag hoe lang het zal duren voordat de naam van het smart contract platform weer terug op de voorgrond van de Formule 1 verschijnt, want het blockchainbedrijf heeft al sinds 2021 een nauwe samenwerking met coureur Pierre Gasly.

In 2021 maakte de Fantom Foundation, in samenwerking met Gasly, een collectie van exclusieve NFT’s. De Fransman liet een aantal racehelmen repliceren en digitaliseren, om vervolgens via het Fantom platform geveild en verkocht te kunnen worden. Afhankelijk van de emotionele en symbolische waarde achter een specifieke helm, liepen de prijzen op tot bijna $3.000. De duurste helm, namelijk de helm die tijdens de Miami Grand Prix werd gedragen, kon worden ingeruild voor onder andere een VIP pakket voor twee personen bij de 2023 Grand Prix van Monaco, een meet and greet met Pierre en wat merchandise. Nu Gasly naar het team van Alpine verhuist is, zal Fantom naar alle waarschijnlijk volgen.

De naam van het minder opvallende bedrijf ICM.com lijkt niet gelinkt te zijn aan een samenwerking met Gasly; met de moeilijke financiële situatie waarin vele bedrijven zich vandaag de dag verkeren, blijft het nog maar de vraag of de Formule 1 ICM.com als sponsor binnenkort weer terug zal zien.