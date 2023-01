Hamilton: "Stoppen als kampioen droom van iedere atleet"

Lewis Hamilton is een van de meest ervaren en succesvolste coureurs op de grid. Het pensioen nadert, maar de Brit hint op een langer verblijf in de koningsklasse na 2023, hoewel een achtste kampioenschap het pensioen kan vervroegen.

Het contract van Hamilton bij Mercedes loopt eind 2023 af. De Brit is nog niet bezig met een een nieuwe verbintenis met Mercedes zei hij tegen het Duitse ​​Sport Bild. "Daar zijn we nog niet mee begonnen. Tot nu toe hebben we er geen tijd voor gehad, we zijn telkens twee maanden onderweg geweest.”

Op de vraag of hij een langdurig verblijf in de Formule 1 ambieert antwoordt de zevenvoudig wereldkampioen. "Soms word je wakker en heb je het gevoel ‘ik wil dit niet meer’, en soms word je wakker en denk je ‘ik kan mijn hele leven nog andere dingen doen, er is zeker meer dat ik wil bereiken. Het zal nu niet zo heel lang meer duren, maar ik blijf zeker."

Maar wat als Hamilton die achtste binnensleept? "Ik denk dat stoppen als wereldkampioen een droom is die elke atleet heeft - en ik heb die ook." De enige F1-kampioenen die ooit stopten als de World Champion waren Nico Rosberg (2016), Alain Prost (1994), Nigel Mansell (1993) en Jackie Stewart (1973), Mike Hawthorn (1958).

Toch merkt Hamilton op dat racen steeds meer een bijzaak wordt in het leven. "Autosport is voor mij ook niet het belangrijkste." Hij legt verder uit: "Toen ik een kind was, was het dat misschien wel. Waarschijnlijk ook toen ik in de Formule 1 stapte. Sinds ik in de dertig was, heb ik me gerealiseerd dat het allemaal draait om het maken van herinneringen. Met vrienden, met familie."

“Het gaat om belangrijke herinneringen met de mensen die het meest voor je betekenen. Dat is waar ik me op concentreer en ik plan dingen om die momenten te creëren. Want dat neem je op de lange termijn mee."