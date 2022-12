Vettel zou open staan voor potentiële F1-leiderschapsrol

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is nog maar net exit uit de Formule 1. Echter draaien de speculerende motoren al rondom de vraag voor een potentiële terugkomst naar de koningsklasse. Alles wijst ditmaal naar een rol op de achtergrond van de Formule 1, in plaats van een fulltime zitje als coureur zijnde. Volgens Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko is er al het één en ander besproken om de wateren te testen voor een F1-comeback.

Met de afsluiting van het F1-seizoen van 2022 compleet, heeft de koningsklasse afscheid genomen van maar liefst 4 uitzwaaiende coureurs. Eén bekende naam uit dit rijtje is die van Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen maakte eerder dit jaar bekend een einde te maken aan zijn carrière in de Formule 1 en dat hij de focus wil gaan leggen op andere dingen in het leven, zoals de rol van vaderschap voor zijn kinderen.

Vettel en het team van Red Bull zijn één met elkaar. In de jaren 2010 tot en met 2013 behaalde het F1-kamp van de energiedrankjesgigant vier opeenvolgende wereldtitels met de toenmalig jonge Vettel achter het stuur. Na zijn mislukte avonturen bij Ferrari en Aston Martin, is Vettel’s liefde voor de sport (althans voor nu) dusdanig vervaagd dat zijn afscheid permanent zou zijn. Toch blijkt vanuit de excentrieke Red Bull adviseur Dr. Helmut Marko echter dat een terugkomst naar de Formule 1 reëler is dan vooraf werd gedacht. Het zou ditmaal gaan om een andere F1-rol dan de positie die de autosportwereld van Vettel gewend is.

Volgens Marko is er al een verkennend gesprek met Vettel geweest over de mogelijkheden van een terugkomst in de koningsklasse. "Hij heeft altijd een obsessie met data gehad", begint Marko tegenover Sky. "Hij zal altijd deel uit blijven maken van wat we bereikt hebben en wie we zijn. Het is niet onmogelijk dat hij terug zal komen voor een toppositie in de management (van Red Bull). We hebben een gesprek gehad, en als hij een toppositie zou kunnen krijgen, dan zou hem dat zeer aantrekken. Dat werd in ons gesprek wel duidelijk."

Naast de focus op zijn familie, liet Vettel in een emotionele afscheidsvideo op zijn social mediakanalen weten dat hij een bijdrage wil leveren in het tackelen van verschillende globale problemen. In 2021- en 22 was Vettel regelmatig in de F1-paddock te zien met bijzondere T-shirts dat de attentie vraagt van allerlei probleemstukken. Ook droeg Vettel op regelmatige basis een racehelm waarin hij onder andere de boodschap "geen oorlog" op zijn hoofdbescherming liet bestickeren. Marko laat weten Vettel z’n vrije gang te laten gaan om een weg te vinden in het dagelijkse leven buiten de Formule 1. "Hij zou zeker de potentie en persoonlijkheid ervoor hebben", wijst Marko op een leiderschapspositie voor de Duitser. "Voor nu laten we hem eerst nog wat bomen planten", grapt Marko.