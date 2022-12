'Masi wordt genoemd voor belangrijke functie bij organisatie GP Australië'

De organisatie van de Australische Grand Prix is momenteel hard op zoek naar een nieuwe baas. Andrew Westacott fungeerde in de afgelopen jaren als de de baas van de Australische Grand Prix en deed dat zeker niet onverdienstelijk. Als vervanger van Westacott wordt een opvallende naam genoemd.

Volgens het normaal gesproken goed ingevoerde Speedcafe valt namelijk ook de naam van Michael Masi. Masi is tegenwoordig weer werkzaam in Australië en beschikt over de juiste ervaringen voor de functie. De voormalige wedstrijdleider van de Formule 1 werd door Speedcafe gevraagd naar een mogelijke leidinggevend functie voor de Grand Prix, Masi wil echter niet reageren op de verhalen.

Sinds Masi's vertrek bij de FIA, bekleedt hij meerdere functies in Australië. De voormalige wedstrijdleider van de Formule 1 werd onderdeel van de South Australian Motor Sport Board en kreeg een hoge functie bij de Australische Supercars. Vorige week werd Masi nog aangekondigd als boardmember bij Karting Australia. Masi werd in de Formule 1 opgevolgd door Niels Wittich en Eduardo Freitas. Ook dit nieuwe wedstrijdleidersduo kreeg dit seizoen veelvuldig te maken met kritiek.