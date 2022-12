Albon trots: "Mijn sterkste seizoen tot nu toe"

Alexander Albon keerde dit jaar terug in de Formule 1 na een jaar aan de zijlijn te hebben gestaan. Bij Williams had hij het soms wel lastig maar wist hij wel meerdere keren punten te scoren en was hij vrijwel elk weekend sneller dan zijn teamgenoot Nicholas Latifi. Albon ziet dit jaar dan ook als zijn beste seizoen in de Formule 1.

Albon fungeerde vorig seizoen nog als reservecoureur van Red Bull Racing. De Thaise Brit was aan de kant geschoven na een teleurstellend 2020. Naast zijn reserverol reed hij ook nog in een Ferrari in de DTM. Dit jaar mocht hij weer in actie komen in de Formule 1 en werd hij gecontracteerd door het team van Williams. De Britse renstal is geen hoogvlieger maar Albon liet wel zien tot wat hij in staat is.

Albon zelf weet ook dat dit seizoen niet makkelijk was. De Thaise Brit vocht dit jaar niet met de toppers maar was wel zeer in zijn nopjes met zijn seizoen. Tegenover Motorsport.com sprak hij zich uit: "Het is in sommige opzichten een lastig jaar geweest. Voor mij persoonlijk was het een zeer positief jaar, het was mijn sterkste jaar in de Formule 1 tot nu toe. Ik heb nog niet zo heel veel seizoenen achter de rug. Van de drie seizoenen die ik heb gereden was dit mijn beste."