'Berger in beeld voor rol bij Audi'

Het is inmiddels al geruime tijd bekend dat Audi de Formule 1 in 2026 gaat betreden. De Duitse autobouwer gaat vanaf dat seizoen samenwerken met het team van Sauber en achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang. Voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger wordt in verband gebracht met het merk.

Het team van Sauber, momenteel actief onder de naam Alfa Romeo, zit momenteel nog eventjes zonder teambaas. Men verloor teambaas Frédéric Vasseur aan Ferrari en stelde vervolgens Andreas Seidl aan als CEO. Seidl heeft als taak het vinden van de teambaas. Het is de verwachting dat deze nieuwe teambaas nog op zijn post zal zitten zodra Audi zich in 2026 bij het team voegt.

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft Audi interesse in de diensten van Gerhard Berger. De Oostenrijkse oud-coureur is volgens het medium in beeld voor een rol vergelijkbaar met de rol die Niki Lauda jarenlang vervulde bij het team van Mercedes. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Berger genoeg ervaring en charisma voor de desbetreffende rol. Of Berger ingaat op het aanbod van Audi is nog niet duidelijk, recent trad hij nog terug als topman van de DTM.