Ricciardo kon MCL36-auto 'niet bevatten'

Na opnieuw een tegenvallend jaar achter de rug te hebben gehad, koos het team van McLaren ervoor om de samenwerking met F1-coureur Daniel Ricciardo niet te verlengen. De achtvoudig Grand Prix-winnaar had veel moeite om de MCL36-bolide van het papajakleurige team op de grens van snelheid te laten balanceren. In Formule 1’s Beyond the Grid podcast kijkt de Australiër terug op een teleurstellend seizoen.

De man met de eeuwige lach Daniel Ricciardo zal in 2023 geen fulltime F1-stoeltje meer hebben. Wél wist de achtvoudig Grand Prix-winnaar een terugkeer in de wacht te slepen bij zijn F1-familie, namelijk Red Bull. Met een relaxte rol als Red Bull-reserverijder op zak, biedt de adempauze hem de kans om terug te kijken waar zijn avontuur bij McLaren nou precies fout ging.

In de Beyond the Grid podcast, gebruikt Ricciardo tegenover host Tom Clarkson het voorbeeld van de manier hoe een coureur een bocht inkomt. "Daar gebeurt het allemaal. Als je moeite met een bocht hebt op het uitkomen ervan, dan is het normaal gesproken een kwestie van een verkeerde positionering gedurende die bocht. De meeste moeilijkheden zie je echter op de inkomst van een bocht. Op het gebied van een bocht entry is het meer een gelimiteerd gevoel."

"Ik kijk dan ook terug op mijn eerste race met McLaren, waarin ik toen meteen Lando (Norris) in de kwalificatie versloeg. Ik was toen nog niet bekend met de auto. Ik vraag me af of we ergens het verkeerde pad zijn ingeslagen? Deed ik daarna te hard m’n best, of probeerden we de auto te agressief te ontwikkelen waardoor de auto misschien niet meer bij mijn kwaliteiten paste. Daardoor moest ik de auto op een andere manier besturen, iets wat misschien een kwetsbaarheid van mij was. Dat was iets wat ik niet echt kon bevatten."