Marko ontevreden over 2022-prestaties AlphaTauri: "Als negende eindigen onacceptabel"

De Red Bull-familie heeft een uiterst succesvol seizoen achter de rug. De renstal van de Oostenrijkse energiedrankjesgigant behaalde in 2022 maar liefst zeventien van de 22 Grand Prix-overwinningen en garandeerde hiermee zowel de rijders- als het constructeurskampioenschap. De achterblijver van de familie is echter AlphaTauri. Het team eindigde op een teleurstellende negende finishplaats. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko meent dat het B-team van Red Bull grote interne veranderingen moet doorgaan.

In een interview met het Duitse mediaplatform Auto Motor und Sport vertelt Dr. Helmut Marko, de excentrieke man die verantwoordelijk is voor het selecteren van potentieel nieuw racetalent voor de Red Bull-familie, dat het junior-team van Red Bull, AlphaTauri, in 2022 een ‘ondermaatse’ prestatie heeft neergezet.

"Als er gekeken wordt naar de potentie op technisch en financieel vlak is een negende finishplaats niet acceptabel", begint Marko. "Ze maakten op strategisch gebied veel fouten, tevens had de auto te weinig downforce. Op het moment zijn we een bezig om de balans op te maken en te kijken welke schroeven we moeten aandraaien."

Marko staat in de racewereld bekend als een man die recht-door-zee is en die snelle, maar ogenschijnlijke harde beslissingen kan maken. Zijn enigszins cryptische uitspraak zal naar alle waarschijnlijk betekenen dat AlphaTauri een aantal interne veranderingen zal gaan doorvoeren.

Met het recente overlijden van Red Bull’s medeoprichter Dietrich Mateschitz heeft de energiedrankjesgigant een nieuwe man tot zich verbonden, namelijk Oliver Mintzlaff. De voormalig CEO van het voetbalteam van Red Bull Leipzig zal het beheer van Red Bull’s F1-teams te gaan overnemen. De Duitse ondernemer, die overstapt vanuit de voetbalwereld, zal van de winterstop gebruik gaan maken om AlphaTauri weer terug op het rechte pad te krijgen. "We hebben al gesprekken gevoerd", laat Marko zachtjesaan doorschemeren.