'Groot verschil' in Verstappen's racestijl tegen Hamilton en Leclerc – Chandhok

In het 2022-seizoen van de Formule 1 was Max Verstappen de eenzame overwinnaar. Tijdens de eerste seizoenshelft had de Red Bull-coureur een aantal mooie duels met Ferrari-rijder Charles Leclerc, de Nederlander nam in het tweede deel echter snel afstand van zijn concurrent. Nu Verstappen een dominant seizoen achter de rug heeft na een hels titelgevecht in 2021 met Lewis Hamilton, meent Sky Sports commentator Karun Chandhok dat er een duidelijk verschil zit tussen hoe Verstappen tegen Hamilton en Leclerc racet.

Met vijftien van de 22 Grand Prix-overwinningen was Max Verstappen oppermachtig. Met een bijzonder groot aantal behaalde punten, maar liefst 454, stuwde hij zijn team van Red Bull naast de rijderstitel ook richting het winnen van het constructeurskampioenschap. Het verloop van het 2022-seizoen verschilde veel van het jaar daarvoor, waar Verstappen na een ontzettend spannend seizoensduel uiteindelijk in de laatste race van het jaar het rijderskampioenschap wist te behalen.

Sky Sports F1-commentator en oud F1-coureur Karun Chandhok meent in een samenvatting van 2022 dat er een duidelijk verschil in de aanpak van Verstappen’s racestijl zit wanneer hij met Lewis Hamilton en Charles Leclerc aan het vechten is.

"Ik denk dat er een groot verschil is. Lewis is de koning van het kasteel en is dat namens zijn generatie altijd geweest", vertelt Chandhok in de samenvatting van Sky Sports. "Max had het gevoel dat hij zichzelf moest laten gelden om Lewis van de troon te stoten, terwijl Verstappen George (Russell), Charles (Leclerc) en Carlos (Sainz) als zijn leeftijdsgenoten ziet en hij ze daarom niet van de troon stoot. Ik denk dat hij daarom anders tegen hen racet", vertelt Chandhok.