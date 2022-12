Wel of geen F1-contract: Alonso niet van plan te stoppen met racen

Met een recordaantal Grand Prix-starts van 358 is Fernando Alonso een heuse Formule 1-veteraan. Inmiddels is de tweevoudig wereldkampioen alweer twee jaar terug in de koningsklasse van de motorsport na een tweejarige pauze gedurende 2019 en 2020. Nu Alonso eerder dit seizoen bekend maakte vanaf 2023 de overstap naar Aston Martin te maken, heeft het er alle schijn van dat de motorsportwereld met een man te maken heeft die nooit zal stoppen met racen.

Met zijn 41-jarige leeftijd is Fernando Alonso in de wereld van de motorsport een kracht die niet te stoppen is. De tweevoudig wereldkampioen heeft besloten om nóg een avontuur aan te gaan, namelijk bij het Formule 1-team van Aston Martin. De Spanjaard zag veel (toekomstige) potentie bij de groenkleurige renstal waardoor hij vanaf 2023 een meerjarige verbintenis heeft getekend. Naast de Formule 1 is Alonso ook welbekend met het de Indy500, het langeafstandsracen en de Dakar rally.

Nu Alonso opnieuw een pagina in zijn leven heeft omgeslagen en de verse bladzijde opnieuw met de Formule 1 heeft gemarkeerd, lijkt het erop dat Alonso niet kan of wil stoppen met racen. In gesprek met het Duitse mediaplatform Auto Motor und Sport kijkt de tweevoudig wereldkampioen terug op zijn carrière en werpt hij tegelijkertijd een blik in de toekomst.

Op de vraag van AmuS of Alonso kan kenmerken op welke gebieden hij in het heden beter is dan de Alonso van 2006, antwoordt hij: "Op veel gebieden. Ik kan vandaag een wedstrijd beter lezen. Ik weet wanneer ik moet aanvallen en wanneer niet. In 2006 speelde bandenbeheer nauwelijks een rol. Vandaag wel. Bij pitstops gaat het tegenwoordig om parkeren tot op de centimeter. Met de tankstops van vroeger maakte dat niet uit. Je stond toch al tien seconden stil vanwege het tanken. Als ik tegen de Alonso van 2006 moest racen, zou ik hem op die details verslaan."

Nu Alonso opnieuw een avontuur in de koningsklasse begint, rijst er de vraag hoe lang Alonso kan en wil rijden. De Spanjaard vertelt: "Zolang ik voel dat ik nog 100 procent kan geven. Dus zeker nog twee of drie jaar. Ik moet veel dingen anders benaderen op mijn leeftijd. De training, het reizen, de gebeurtenissen tussendoor. Formule 1 neemt steeds meer van je tijd in beslag. Je moet jezelf goed organiseren zodat je niet opgebrand raakt."

Alonso laat weten ‘nooit’ te hebben gedacht om volledig met het racen te stoppen. De coureur in hart en nieren lijkt een onverzadigbare honger te blijven hebben om de grenzen van de snelheid op te zoeken. Alonso laat dan ook weten niet uit te kijken om niets in de motorsportwereld te ondernemen. "Ik ben mijn hele leven coureur geweest en ik ben alleen goed in deze discipline omdat ik niets anders heb geleerd. Mijn leven is altijd gewijd geweest aan de motorsport. En wat ik het beste kan in deze sport is rijden. Als ik op een dag moet stoppen met Formule 1, zal ik andere races doen. Een overwinning in de Dakar, dat zou een andere uitdaging zijn. Omdat niemand het ooit in deze combinatie heeft gedaan. Maar thuis zitten, dat maakt me bang", sluit Alonso af.