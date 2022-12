Bottas verrast fans in Adelaide met wielertocht door regio

Met het 2022-seizoen van de Formule 1 achter de rug krijgen de snelste coureurs van de wereld de gelegenheid om op ieders eigen manier gebruik te maken van de winterstop. Het gros van de F1-coureurs vliegt richting de zonnige oorden om even helemaal niets te doen; Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas is druk in de weer met zijn wielrenhobby. Afgelopen weekend verraste de Bottas zijn fans in Adelaide door een lokale wielrentocht te organiseren.

Valtteri Bottas heeft een hobby en sport ontdekt die op een soortgelijke, maar toch compleet verschillende manier de grenzen van de snelheid opzoekt. Met vriendin en profwielrenster Tiffany Cromwell aan zijn zijde neemt Bottas geregeld deel aan wielrentochten over de hele wereld. Via zijn Instagrampagina is duidelijk te merken dat de Fin zijn vierwieler heeft ingeruild voor een tweewieler.

Sinds het F1-seizoen van 2022 met de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi als afsluiter is beëindigd, laat Bottas op zijn social-mediakanalen kiekjes zien van zijn gemaakte tochten in Australië. Afgelopen weekend maakte de Alfa Romeo-coureur gebruik van de gelegenheid om een wielrentocht te organiseren voor woonachtigen in en rondom de stad Adelaide. Met een deelnemersaantal van zo’n zeventig enthousiaste Bottas- en wielrenfans, deed de coureur met zijn groep fanatiekelingen een wielrentocht in de omgeving. Vooraf aan de tocht liet Bottas alvast weten een bonus te uit te delen aan de échte liefhebbers: "Elke deelnemer die een matje heeft krijgt een gratis biertje", grapte Bottas.