Wolff geloofde niet in pensioen-roddels: "Hamilton is te sterk, te veerkrachtig"

Wanneer Lewis Hamilton met pensioen gaat, weet niemand. Na de verloren titelstrijd van 2021 en de tegenvallende vorm van Mercedes kwamen zo nu en dan deze speculaties op gang, ondanks dat de 37-jarige Brit nog een contract heeft tot het einde van 2023.

Zijn teambaas Toto Wolff heeft nooit getwijfeld aan de intenties van de zevenvoudig wereldkampioen of hij wel of niet door zou gaan. "Lewis voelt altijd heel goed aan wat goed voor hem is", zei de Oostenrijker tegenover ​​​​GPFans.com. "Die gesprekken hebben we regelmatig, niet zozeer over een contractverlenging, maar meer over waar we als mens naartoe gaan en wat onze doelstellingen zijn."

Hij vervolgt: "Daarom hebben we die constante discussie en ik twijfelde er niet aan dat na een tegenvallend jaar hij geen afscheid zou nemen van de Formule 1."

Wolff roemt zijn mentale weerbaarheid om na tegenspoed er weer vol voor te gaan. "Hij is te sterk, te veerkrachtig en te vastberaden om te zeggen: 'Nou, de auto is niet goed genoeg en daarom stop ik'."

Hamilton kwam tien jaar terug met veel honger naar succes richting Brackley. Volgens de Mercedes-chef is dat onveranderd gebleven tot op de dag van vandaag. "Het verlangen is precies hetzelfde als in 2013 toen ik hem ontmoette", concludeerde hij.