Masi vindt derde functie in Australische autosport

Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi hoeft zich voorlopig niet te vervelen. De Australiër heeft in zijn thuisland namelijk een nieuwe functie gevonden. Masi is eerder deze week namelijk benoemd tot boardmember van de organisatie Karting Australia, het wordt zijn derde baantje in korte tijd.

Masi werd begin dit jaar uit zijn functie als wedstrijdleider van de Formule 1 gezet. De Australiër werd een andere functie binnen de FIA belooft maar hij besloot zelf te vertrekken naar zijn thuisland Australië. Masi verloor zijn baan in de Formule 1 vanwege zijn rol bij de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi in 2021. Hij werd opgevolgd door Niels Wittich en Eduardo Freitas.

Masi vond eerder dit jaar een nieuwe baan in Australië. De voormalig wedstrijdleider van de Formule 1 werd namelijk benoemd tot de Chairman van de Supercars Commission. Daarnaast werd hij ook nog eens benoemd tot lid van de South Australian Motorsport Board. Nu heeft Masi er dus nog een nieuwe baan bij gekregen, vanaf 1 januari is hij officieel een boardmember van Karting Australia. Naast Masi heeft Karting Australia ook nog eens Melissa Holzberger benoemd tot boardmember.