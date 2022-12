Formule 1 versoepelt COVID-maatregelen en schaft vaccinatieplicht af

Sinds het coronavirus in 2020 voor een globale pandemie zorgde, besloot men in de Formule 1 te komen met strenge maatregelen. Dit seizoen mochten mensen zonder coronavaccinatie de paddock bijvoorbeeld niet betreden. Het FIA World Motor Sport Council heeft gisteren besloten om de maatregelen te versoepelen.

In Bologna kwamen gisteren de leden van het World Motor Sport Council bijeen om een aantal zaken te bespreken. Ook de coronamaatregelen die golden in de Formule 1-paddock werden besproken. Men bekeek de huidige regels en besloot over te gaan tot een versoepeling. Dit jaar was een vaccinatie nodig om de paddock te betreden maar die verplichting is in 2023 verleden tijd. In plaats daarvan mogen mensen met COVID-symptomen of een COVID-besmetting de paddock niet betreden.

Het World Motor Sport Council heeft tevens besloten dat een testfaciliteit op het circuit niet meer nodig is. Men zal in plaats daarvan de medewerkers van de Formule 1 informeren over de dichtstbijzijnde testlocatie. Het coronavirus heeft nog wel invloed op de kalender van de koningsklasse van de autosport, de Chinese Grand Prix is door de coronasituatie in het land immers van de kalender gehaald.