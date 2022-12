Ocon onder de indruk van ontwikkeling Alpine

Alpine wist het 2022-seizoen van de Formule 1 op goede wijze af te sluiten. Het team eindigde op de vierde stek in het constructeursklassement en liet hiermee McLaren achter zich. Vooral de upgrades aan de auto betekenden dat het Franse team gedurende het seizoen flinke stappen voorwaarts maakte. Esteban Ocon is blij met de indrukwekkende ontwikkeling van de A522-bolide van Alpine het afgelopen seizoen.

Alpine-coureur Esteban Ocon eindigde op de achtste plaats in het rijdersklassement en zag van de "best of the rest" groep alleen McLaren-rijder Lando Norris boven zich eindigen. In de chaotische regenrace op Suzuka scoorde Ocon een vierde finishplaats, het betekende de hoogste finish van Alpine dit seizoen. Ocon’s teamgenoot Fernando Alonso had minder geluk: de tweevoudig wereldkampioen viel maar liefst zes keer uit.

De technische mankementen waren zeker een heikel punt, maar volgens diens teambaas Otmar Szafnauer lag Alpine’s focus allereerst op performance, om vervolgens te werken aan de betrouwbaarheid van de auto. Ocon beaamt de uitspraken van Szafnauer.

"Het was een goed seizoen, vooral als je kijkt naar waar we in het begin stonden”, begint Ocon. “We probeerden natuurlijk de auto te verbeteren en om er meer snelheid uit te wringen. Het is duidelijk dat we ontzettend goede stappen hebben gemaakt wat betreft de ontwikkeling van de auto. Alle upgrades die we brachten waren flinke stappen. Dit is wat we nodig hebben om voor volgend jaar door te kunnen zetten."

"We zijn nog niet in de positie om constant een top-vijf factor te zijn, maar op momenten waren we er. Dat is wat we nodig hebben om consistenter te zijn."